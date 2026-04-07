‘ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ’

ನೆಲಮಂಗಲ: ಜನರ ಹಿತ, ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಕರು ಸಂವಿಧಾನದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 'ಸಂವಿಧಾನದ ಓದು' ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಪಿ. ಸಂದೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹರ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದ 'ಸಂವಿಧಾನ ಓದು' ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಆಶಯವನ್ನು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದೇ ಸಂವಿಧಾನ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ತಾಯಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಯೋಜಕ, ನಿವೃತ್ತನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎನ್. ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂವಿಧಾನ ಓದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನುಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಸಂವಿಧಾನದ ತತ್ವ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಹರ್ಷ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಘಟಕ ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಂಚಾಲಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೊರೂರು, ದಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಸಿ.ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರಮೂರ್ತಿ, ಹರ್ಷ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸಂಧ್ಯಾ, ರುದ್ರೇಶ್ ಅದರಂಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>