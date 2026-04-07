‘ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ’

ನೇಸರಗಿ: 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ– ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡು ತ್ತಿರೋ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವೈ.ವೈ. ಯಾಕ್ಕೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 1999–2002ರವರೆಗೆ ಪದವೀಧರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೋಮ ವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗುರುವಂದನೆ, ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಫ್.ಡಿ. ಗದ್ದಿಗೌಡರ ವಿರಚಿತ 'ಗುರು ನೀನು ಶಿಷ್ಯ ನಾನು' ಧ್ವನಿಸುರಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇದ್ದು, ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಾವು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಫ್.ಡಿ. ಗದ್ದಿಗೌಡರ ಮಾತನಾಡಿ, '27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದ ತಾವು ಇಂದು ಕಾಲೇಜು ನೆನಪಿಸಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾವು 20 ಡೆಸ್ಕುಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಪಿ. ಮಠದ, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿ.ಚಿನಗುಡಿ, ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಸ್. ನಾಯಿಕ, ಪ್ರೊ.ಜೆ.ಎಂ. ಜಾಲಿಹಾಳ, ಪ್ರೊ.ಅರ್.ಜೆ. ಕಟ್ಟಿ, ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎ. ಡವಳೇಶ್ವರ, ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎ.ಹಸರಡ್ಡಿ, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿ. ಚಿಂಚಣಿ, ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೆ. ಮದವಾಲ, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮೂಲಿಮನಿ, ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಭಾಶೆಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಳಣ್ಣವರ, ಜೆ ಬಿ ಬೂದಿಹಾಳ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಉಕ್ಕಿನಯ್ಯನವರ, ಐ.ಬಿ. ಫೀರಜಾದೆ, ಸುಜಾತಾ ಮಹಾಳೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಎನ್.ಎಂ. ನೀಲಣ್ಣವರ, ಡಿ.ಆರ್. ಸಾಲುಂಕೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>