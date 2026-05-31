ಮಂಗಳೂರು: ಸುರತ್ಕಲ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾ ಲಜಿ ಯಲ್ಲಿ (ಎನ್ಐಟಿಕೆ) ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗ ಮದೊಂದಿಗೆ (ಎನ್ಎಸ್ಡಿಸಿ) ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್ಎಸ್ಡಿಸಿ, ಎಡ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಯುಎಸ್ಡಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಎನ್ಐಟಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ಬಿ.ರವಿ, ಎನ್ಎಸ್ಡಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹಿಮಾ ಸಿಂಗ್, ಯುಎಸ್ಡಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿವೇಕ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 2026–27ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎನ್ಐಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ