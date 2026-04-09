ಮಂಗಳೂರು: ಉಕ್ಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಜಿ) ಆಯೋಜಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಐಟಿಕೆ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಉಕ್ಕಿನ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಐಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಜಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು ಏ. 4ರಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಜೆ.ವಿಜಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಯಶವಂತ್ ಕೆ.ವಿ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಡಿ.ಎಸ್ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜೈಗಾಂನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ನವೀನ ಉಕ್ಕಿನ ಚಾವಣಿ ರಚನೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 50 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 16 ತಂಡಗಳು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಎನ್ಐಟಿಕೆಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲನೆಯ ತಂಡ.</p>.<p>25 ಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು 72 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಉಕ್ಕಿನ ಚಾವಣಿ ವಿನ್ಯಾಸವು ವೆಚ್ಚದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೊಸತಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಯಾಮಿತಿ, ಸುಧಾರಿತ ರಚನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಚ್–ಟ್ರೆಸ್ ಸಂಯೋಜಿತ ರಚನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸಿದ್ದ ತಂಡವು ಬಾಗುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಭಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವೆಚ್ಚವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿತ್ತು.ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೆ ಎನ್ಐಟಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>