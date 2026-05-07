ಕೂಡಗಿ: ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ಕೂಡಗಿ ಘಟಕವು ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (ಸಿಎಸ್ಆರ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಬಾಲಕಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನ (ಜೆಮ್)-2026'ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಾಲಕಿಯರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ 95 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಈ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೂಡಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 5 ಗ್ರಾಮಗಳ (ಕೂಡಗಿ, ಮಸೂತಿ, ಗೊಳಸಂಗಿ, ತೆಲಗಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಗಿ) ಒಟ್ಟು 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ 95 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 2 ರಿಂದ ಮೇ 29 ರವರೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 2025 ರಲ್ಲಿ 80 ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ (5ನೇ ಆವೃತ್ತಿ) ದಾಖಲೆಯ 95 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ), ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಗಣಿತ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂವಹನ ಕಲೆ, ಯೋಗ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 'ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ, ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯಾವಚಲ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 13,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ಕೂಡಗಿ ಯೋಜನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮಧು ಎಸ್. ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-26-2111431127</p>