ನ್ಯಾಮತಿ: ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ನು ಅಂದಿನ ಮಹಾರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಜಿ.ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ 112ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ. ನಿಘಂಟು ಪ್ರಭಣ್ಣ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಎಸ್.ರುದ್ರಪ್ಪ, ಜಲತರಂಗ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಚ್.ದೇವೀರಪ್ಪ ಅವರು ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನವರು ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕಸಾಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೈಯದ್ ಅಫ್ಸರ್ ಪಾಷಾ, 'ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಜಿ.ಗಣೇಶ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಂ.ಪಿ.ಅರುಣಕುಮಾರ ಮಾಸಡಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವಾಸಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಜೀವ್, ರವಿಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗಡೆಕಟ್ಟೇರ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಜಿ.ಪಿ.ಚಂದನ್, ರಬ್ಬಳಿಗೆ ಸುಂದರೇಶ, ಬಿ.ಜಯರಾಂ, ಎಂ.ಜಿ.ಕವಿರಾಜ, ಬಿ.ಆರ್.ಉಷಾ, ಬಿ.ಜಿ.ಚೈತ್ರಾ, ಆದ್ವಿಕಾ ಕಾವ್ಯಾ, ಲಲಿತಾ, ರೇಖಾ ಶೇಟ್, ಈ. ಸುಮಲತಾ, ಎಸ್.ಜಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಫಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಎನ್.ಎಸ್. ಅರುಣಕುಮಾರ, ಎಂ.ಬಿ.ಶಿವಯೋಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಸ್. ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಂ.ಹಾಲಾರಾಧ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>