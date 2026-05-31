ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶ; ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ

ನ್ಯಾಮತಿ: ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ (ಕೆಪಿಎಸ್) ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಇವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಲಿವೆ ಎಂದು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೊ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಗೀತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮಹತ್ವ ಸಾರುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಡಿಯೊ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ 'ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುರಾಜ, ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ, ಪ್ರಭಾರ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನು ಆಚಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>