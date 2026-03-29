ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿ

ನ್ಯಾಮತಿ: 'ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮೊಬೈಲ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ ವೀರಗಾಸೆ ಕುರಿತು ಸಿ.ಆರ್.ಶ್ವೇತಾ, ಶರಣರು, ದಾಸರ ಜೀವನ ಪರಿಚಯ, ಶರಣ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತು ಕವಯತ್ರಿ ಬಿ.ಆರ್. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶರಣರ ಜೀವನ ದರ್ಶನ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತು ಕವಿ ಜಿ.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತು ಕವಯತ್ರಿ ಕವಿತಾ ಬಳೆಗಾರ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ, ನಾಡಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆ ಕುರಿತು ಗುರು ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಆರ್ಕಾಚಾರ್, ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕುರಿತು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶಶಿಧರ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಂ.ಹಾಲಾರಾಧ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದತ್ತಿ ದಾನಿಗಳಾದ ಆರುಂಡಿ ಕೋಟೆ ಕರೇಗೌಡ್ರ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಎಸ್.ಜಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಬಿ.ಜಿ.ಚೈತ್ರಾ, ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಈ. ಸುಮಲತಾ, ರೇಖಾ, ಆರುಂಡಿ ಮಂಜಪ್ಪ, ಎಂ.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ, ಸಂಡೊರು ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಎಂ.ಜಿ. ಕವಿರಾಜ, ಸಿ.ಕೆ.ಭೋಜರಾಜ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>