SSLC ಫೇಲಾದೆ ಎಂದು ಕೊರಗಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿ

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ರಾಜ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 94.1ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇನು ಕಳವಳಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ-2ರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಫೇಲಾಗಿರಬಹುದು.

ಫೇಲಾಗುವುದು ಸಹ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಫೇಲಾದಾಗಲೇ ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋತು ಗೆದ್ದಾಗ ಇನ್ನೆಂದೂ ಸೋಲಬಾರದೆಂಬ ಹಠ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಕೀಲಿಕೈ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಅವಕಾಶವಾದರೆ ಫೇಲಾದವರಿಗೆ ನೂರಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಫೇಲಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ನೂರಾರು ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಯಶಸ್ಸು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅನುತ್ತೀರ್ಣತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಸೇರುವುದು ಒಂದೆ ದಾರಿಯಾದರೆ, ಫೇಲಾದವರಿಗೆ ಬದುಕಲು ನೂರಾರು ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫೇಲಾದವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಪೆಟ್, ಜಿಟಿಟಿಸಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫೇಲಾದವರಿಗೂ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ಅನುತೀರ್ಣರಾಗಲು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕಾರಣರಲ್ಲ

ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತೀರ್ಣರಾಗಲು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕಾರಣರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ, ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕಲಿಕಾ ಅಂಶಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ. ನೀವೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ವಾಹನ ರಿಪೇರಿಗೆಂದು ಬರುತ್ತಾನೆ.

ಈಗಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಠಪಾಠವೇ ಜೀವನವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಜೀವನದ ವೈಫಲ್ಯವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮ