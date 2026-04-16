‘ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ’

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: 'ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್. ಮೆಂಡನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಕರಾವಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಯ 16ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕರಾವಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಡಿಪಟ್ಣ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.

ಗುರಿಕಾರ ಮುರುಡಿ ಜಗದೀಶ್ ರಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೆಬೆಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. 'ಬಿಗ್ಬಾಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.

ಗಣ್ಯರಾದ ಶಶಿಕಾಂತ್, ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ವೈ. ಸುಕುಮಾರ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಮೀನ್, ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ಜೆ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಿಥುನ್ ಆರ್. ಹೆಗ್ಡೆ, ರಾಕೇಶ್ ಅಜಿಲ, ಅಶೋಕ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಸುಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಯಾನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಪುತ್ರನ್, ನವೀನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಮೀಝ್ ಹುಸೈನ್, ಗಂಗಾಧರ್ ಕಲ್ಕೆರೆ, ಎಂ.ಎಸ್. ಶಾಫಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಮೀನ್, ಆಶೀಕ್ ಅಮೀನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂತೋಷ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಕೇರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದಿಶಾನ್ ಪುತ್ರನ್ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ