ಸಮಾಧಾನ ಅಂಕಣ: ಹೆತ್ತವರನ್ನೆ ಮರೆಸಿತೇ ಅಮೆರಿಕ ವಾಸ ?

ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಅದು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಓದಿದ ನಂತರ ವಾಪಸಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಳು. ಈಗ ಆಕೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದಿಗಿಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ, ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

ರಾಮ್ಚರಣ ಸಾಗರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ಅನಾಥಪ್ರಜ್ಞೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಹೀಗೇನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಥೆ. ಚಿಂತಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ದಶರಥನಿಗೆ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ನರಳುವಂತಾಗಿದ್ದು 'ರಾಮಾಯಣ'. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ, ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಬದುಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಾಲಕರಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖುಷಿಪಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವ ಸಮಾಧಾನ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೂ ಅನೇಕರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳೂ ಕಿರಾತಕರೂ ಆಗಿರುವುದಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಹೀಗೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಗಳು ಎಳವೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ದೈವದತ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು. ಈಗ ಅವಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಗುಡ್ಡದಾಚೆಯ ಗುಡ್ಡವನ್ನೇರುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಎದುರಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡುವ ತಾಳ್ಮೆ, ಜಾಣ್ಮೆ ಅವಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ ವೃಥಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ, ಸಂಬಂಧಿಕರ, ಊರು ಕೇರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಾಣಿ. ಅವರ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಆಸರೆ, ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದ