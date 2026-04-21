ಪಾಯಲ್: ಆರ್ಚರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಚ್ಚರಿ

<p><em>ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ</em></p>.<p>ಪಾಯಲ್ ನಾಗ್ ಆಗ 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ. ಆ ದಿನ, ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಕೈಯನ್ನು ಅಂಗಿಗೆ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಆಡಲು ಓಡಿದ್ದಳು. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಾಳಿಗೆಯೇ ಅವರ ಆಟದ ಮೈದಾನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಪಾಯಲ್ ಕಿಟಾರನೆ ಕಿರುಚಿದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಓಡಿ ಬಂದರು. ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದೆ. ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಬಾಲಕಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಕ್ಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋದ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಪಾಯಲ್ಳ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ತೋಳುಸಹಿತ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಯವರೆಗೂ ಕತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನ ದುಃಖದ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದಿತ್ತು. ಮೊದಲೇ ಹಾಸಿ ಹೊದೆಯುವಷ್ಟು ಬಡತನ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಬರಸಿಡಿಲು! ಆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಅವರ ಪಾಲಿಗಿತ್ತು. ಪಾಯಲ್ಳ ತಮ್ಮ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ.</p>.<p>ಆ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿ ಈಗ 10 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ–ನಷ್ಟಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ‘ಕೈಗಳಿಲ್ಲ, ಕಾಲುಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ? ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು?’ ಎಂದವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಪಾಯಲ್ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕಥೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕೈ–ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದ ಯುವತಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಫಳಗುಟ್ಟುವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಿವೆ. ಚೆಂದದ ನಗುವಿನ 18 ವರ್ಷದ ಪಾಯಲ್ ಚಿತ್ರ, ವಿಡಿಯೊಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ‘ಕ್ರೀಡಾಪ್ರಿಯರು’ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿ ಸಿರೀಸ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ (ವೈಯಕ್ತಿಕ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಯಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕೊರಳಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು! ಪಾಯಲ್ ಪಾಲಿಗೆ ಶೀತಲ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಈಗ, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಧಕಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಅವರದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶೀತಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತಂಡ ವಿಭಾಗದ ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶೀತಲ್ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಜನಜನಿತ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರದು ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ. ಏಷ್ಯನ್ಗೇಮ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರದ 19 ವರ್ಷದ ಶೀತಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾಲುಗಳನ್ನೇ ಕೈಗಳಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಪಾಯಲ್ ಅವರದು ಮತ್ತೂ ಕಷ್ಟದ ದಾರಿ. ಕೈಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲುಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಾಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಾಗ ಶೀತಲ್ ಬೇಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತಾವೇ ಗೆದ್ದಂತೆ ನಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು. ‘ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೊತೆಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು ಶೀತಲ್. ಇದಲ್ಲವೇ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ? ‘ಶೀತಲ್ ದೀದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಕಲಿತೆ. ಅವರೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಪಾಯಲ್ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪಾಯಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಆಕೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂವು. ಪಾಯಲ್, ಒಡಿಶಾದ ಬಲಂಗೀರ್ನ ಬಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜನತಾದೇವಿ ದಂಪತಿಯಪುತ್ರಿ. ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ–ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಾಸದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಪಾಯಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಮಗಳನ್ನು ದಿನವೂ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಅಮ್ಮನ ಕೆಲಸವಾಯಿತು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಅಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಷ್ಟವೆನ್ನಿಸಿತು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು. ಹಾಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆಂದದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಡತೊಡಗಿದವು. ಪಾಯಲ್ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ತುಂಬತೊಡಗಿದವು. ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆ ಸಾಧನೆ, ಒಡಿಶಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂತು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಪಾಯಲ್ರನ್ನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ದಾರಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಪಾಲಕರು ನನ್ನನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಿತ್ತರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದುನಿಜವಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ–ಅಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ನನ್ನನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾಯಿತು’ ಎಂದು ಪಾಯಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅತಿರಂಜಿತ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಯಲ್ರ ಓದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಪಾಯಲ್ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಅವರ ಆರ್ಚರಿ ಕೋಚ್ ಕುಲದೀಪ್ ವೇದ್ವಾನ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಪಾಯಲ್ ಅವರಿಗೂ ಆರ್ಚರಿ ಕಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ‘ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಆರ್ಚರಿ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ’ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಂಜರಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಕುಲದೀಪ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.</p>.<p>ಪಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ. ಮೊಟಕಾದ ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಬಾಣವನ್ನು ಭುಜ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲದ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಗುರಿಯತ್ತ ಬಿಡುವುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕೃತಕ ಕಾಲು ಜೋಡಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಲು, ತೊಡೆ, ಸೊಂಟದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ನೋವಿನಿಂದ ಕಿರುಗುಟ್ಟಿದವು. ಅಪಾರ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ‘ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಧೀರರಾದರು ಪಾಯಲ್. ಆದರೆ, ಕುಲದೀಪ್ ಪಟ್ಟುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ‘ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ನೀನು ಮಾಡು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಡ. ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನವೊಂವನ್ನು ಕುಲದೀಪ್ ಅವರೇ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗ ಎಳೆದು ಗ್ರಿಪ್ ಮಾಡಲು ಪಾಯಲ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಈ ಛಲಗಾತಿಗೆ ‘ಹಿಂದೆ ಗುರು, ಮುಂದೆ ಗುರಿ’ ಎರಡೂ ಲಭಿಸಿದವು.</p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಪಾಯಲ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಚರಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಯಲ್ ಅವರು ಆರ್ಚರಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ ಆತಂಕ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಗುರು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ‘ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ಬಿಲ್ಲು–ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಕಲಿಸುವೆ. ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ’ ಎಂದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಆ ತರಬೇತಿ ಈಗ ಫಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಯಲ್ ಅವರ ಅಕ್ಕ ವರ್ಷಾ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಂಗಿಯ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರಿಂದ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿಸುವವರೆಗೂ ಪಾಯಲ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ದೇಖರೇಕಿ ಅಕ್ಕನದೇ. ಈ ಸೋದರಿಯರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಕೋಚ್ ಅಭಿಲಾಷಾ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಾಯಲ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್ ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಭಾರತದ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಈ ಅಪೂರ್ವ ಜೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟಿದೆ. ‘ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಬೇಕೊಂದು ನೆಲ; ಎಲ್ಲಾ ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಸಾಕೊಂದು ಛಲ’ ಎಂಬ ಕವಿನುಡಿಯಂತೆ, ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಾಯಲ್ ಹಾಗೂ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾದರೂ, ತಮ್ಮ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮೀರಿ ನಿಂತರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರು ಕುಲದೀಪ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಇದೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಕಥೆಯ ‘ಮಹಾಭಾರತ’ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ದ್ರೋಣರ ಭಿನ್ನ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಕುಲದೀಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಗುರು ಬೆರಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಡೆದ. ಈ ಕಾಲದ ಗುರು, ಬೆರಳುಗಳಿರಲಿ, ಕೈಗಳೇ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ವೆಯನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಕಥನ, ಮಹಾಭಾರತದ ಆಧುನಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಉತ್ತಮ ಗುರು ಹಾಗೂ ಗುರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯುವುದು ಅಪರೂಪ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>