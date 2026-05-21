<p>ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸದ್ಯ, ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನ ಆತಂಕದಿಂದ ದೂರಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಸೂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸರಳ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. </p><p>ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದ ಪರಿಣಾಮಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಸಹಜ ಜೀವನ ಗತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನ ಕುರುಡುತನದ ಭೋಗ ಜೀವನದಿಂದ ನಿಸರ್ಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕರಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ದುರ್ಭರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. </p><p> ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಸರ್ಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ, ಉಳಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಸರ್ಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ, ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. </p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆ, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ. ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವೂ ಸಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ಕಲಿಸುವವರು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಯುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಉಳಿಯುವದರಿಂದ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವದರಿಂದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿತ್ರ ಸಮೇತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ, ವಿವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ, ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಈಗ ಗೆಜೆಟ್ ಗಳು ಬಂದಿರುವದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಈ ಪಾಠಗಳು ತರಗತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭಾವಾಗಿ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. </p><p>ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಗತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಗೆಜೆಟ್ ಪರದೆಗಳು ಬಲವಾದ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರಚೋದಕಗಳು. ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಆನಿಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆನಿಮೇಷನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಕುತೂಹಲವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಆನಿಮೇಷನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಗಳ ಕಡೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. </p><p>ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಫಕ್ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಲಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವಗಳು ಇವೆ. </p><p>ಕಲಿಯುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮಾತ್ರವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಾಂಧವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವೋತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಟೋಟಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ-ನಂಬಿಕೆಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸರಪಳಿಯೇ ತುಂಡಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಕೂಡು ಕಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ವರ್ಗ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಕೆಯು ಯಂತ್ರಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. </p><p>ಮನುಷ್ಯರ ಒಡನಾಟವೇ ಈ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅರಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಹಾಯ ಗುಣಗಳು, ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸ-ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತರಗತಿಗಳು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರ ತರಗತಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಸರ್ಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿವೇಕವನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು. </p><p><strong>(ಲೇಖಕರು: ಹಳೆಮನೆ ರಾಜಶೇಖರ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಲೇಜು (ಸ್ವಾಯತ್ತ), ಉಜಿರೆ)</strong></p>