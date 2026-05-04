ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಡರಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ

ಇಳಕಲ್: ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸ್. ಅಡರಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಲಂಡನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2025ನೇ ಸಾಲಿನ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶಕ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜರ್ನಲ್ಗಳಾದ 'ಆರ್.ಎಸ್.ಸಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್' ಮತ್ತು 'ನ್ಯೂಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ' ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.