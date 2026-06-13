ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ

<p><em>ಡಾ. ವೀಣಾಎಸ್. ಭಟ್</em></p>.<p>ನಾನೀಗ ಐದು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಾತ್ರೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ನಿತ್ಯ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ?</p>.<p>ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಶೇ 30ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಕಷ್ಟ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಾಗದಂತೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ, ಭೇದಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮಗು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಗರ್ಭಕೋಶವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿಯೂ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಆಗಬಹುದು. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರರಿಂದ ಮೂರೂವರೆ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕನಿಷ್ಠ 30 ಗ್ರ್ಯಾಂನಷ್ಟು ನಾರಿನಾಂಶವುಳ್ಳ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿರುಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತ್ರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ‘ಡಾಕ್ಕ್ಯುಸೆಟ್ ಸೋಡಿಯಂ’ ಅನ್ನುವ ಅಂಶ ಜತೆಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿ.</p>.<p>ಊಟ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕನಿಷ್ಠ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮನೆಗೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಲೂ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಇಸಾಬ್ಗೋಲ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಔಷಧ ಸೇವಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಹಾಗೆಂದು ಹರಳೆಣ್ಣೆಯಂತಹ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭೇದಿಕಾರಕಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ತಜ್ಞವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-51-1303623712</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>