ಮುದ್ದು ಕಂದನ ಪಡೆಯಬೇಕೆ?

<p><em>ಪ್ರೊ. ಸುತ್ತೂರು ಎಸ್. ಮಾಲಿನಿ</em></p>.<p>ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ ಘಟ್ಟ. ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ದೇಹವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆಕೆ ಸೇವಿಸುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಹಾರವು ಭ್ರೂಣದ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸೇವಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಭ್ರೂಣದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನ್ಮಜಾತ ದೋಷಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಶಿಶುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ವಿಕಾರಜನಕಗಳು (ಟೆರಾಟಜನ್) ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.</p>.<p>ವಿಕಾರಜನಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅರಿವುಂಟಾಗಿದ್ದು ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಅದೂ ಥಾಲಿಡೋಮೈಡ್ ಎಂಬ ಔಷಧ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅವಘಡದ ನಂತರ.</p>.<p>ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ತಲೆಸುತ್ತು, ವಾಕರಿಕೆಯಂತಹ ತೊಂದರೆ ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿಮಿತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಔಷಧವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಔಷಧ ದಿಂದಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಾವಿರಾರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅನಾಹುತದ ನಂತರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಭ್ರೂಣದ ಮೇಲುಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ನೂರಾರು ವಿಕಾರಜನಕಗಳನ್ನು ತದನಂತರ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 4ರಿಂದ 5ರಷ್ಟು ಜನ್ಮಜಾತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ವಿಕಾರಜನಕಗಳು. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೂರರಿಂದ ಎಂಟು ವಾರಗಳ ಅವಧಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಕಾರಜನಕಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನರಕೋಶಗಳ ತೊಂದರೆ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭ್ರೂಣದ ಡಿಎನ್ಎಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೀವಕೋಶಗಳ ಚಲನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗರ್ಭಪಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭ್ರೂಣದ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ವಾರವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ವಿಕಾರಜನಕಗಳಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿ, ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಒಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಕೆಲವು ವ್ಯಸನಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ವಿಕಾರಜನಕಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ವ್ಯಸನಿಯು ತಾನು ಗರ್ಭವತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿರುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭ್ರೂಣವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ತಲೆಬುರುಡೆ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಧೂಮಪಾನದಿಂದಾಗಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾವು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಭ್ರೂಣದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ, ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೆರಿಗೆ, ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಟಿಸಂ, ಸಣ್ಣ ತಲೆಬುರುಡೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೃದಯದ ತೊಂದರೆ, ಸೀಳುತುಟಿ, ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು, ವಕ್ರಮುಖ ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಸನ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯೂ ಇಂತಹ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಅಪಸ್ಮಾರ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು ವಿಕಾರಜನಕಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅತಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನೀಡುವ ಔಷಧದಿಂದ ಸಹ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಲೇರಿಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಔಷಧದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಭ್ರೂಣದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಔಷಧವೊಂದನ್ನು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಗರ್ಭಿಣಿಯು ನರಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ಆಕೆಯ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು ವಿಕಾರಜನಕಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯು ಸಂಧಿವಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಥಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳ ವರ್ಜ್ಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ, ತಾಯಿಯ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅತಿ ಅವಶ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ದೇವರಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-545631528</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>