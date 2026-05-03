ಆಲೋಚನೆ ಬದಲಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ ಓದು: ಹೊಸೂರ

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೂಟೆಗಳು ಅಲ್ಲ, ಅವು ಓದುಗನ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದಿನಿಂದ ಬದುಕಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೊಣ್ಣೂರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೊಸೂರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಟಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ದಿನಾಚರಣೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಭ್ರಮಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನಾನುಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ.ಆರ್.ಜುನ್ನಾಯ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಪಂಡಿತ ಹನಗಂಡಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಬೆನ್ನೂರ, ಎಂ.ಎ.ಗುಟ್ಲಿ, ಗ್ರಂಥ ಪಾಲಕ ಶಿವು ಇಟ್ನಾಳ, ಶಂಭು ಉಕ್ಕಲಿ, ಅವಿನಾಶ ಹಟ್ಟಿ, ವಿ.ಬಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಮೇಶ ಹೂಗಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>