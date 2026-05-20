ಉದ್ಯಾನ ಉತ್ಸವ

ರಬಕವಿ–ಬನಹಟ್ಟಿ: ಮೇ 20 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಜಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿವಿಯ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಾನುಭವ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಗುರುಪಾದ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿ ದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಸಕ ಜಗದೀಶ ಗುಡಗುಂಟಿಮಠ, ತೋವಿವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಎನ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರುದ್ರೇಶಪ್ಪ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ಹಕಾಟೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತೋವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿ ವಿಷ್ಣವರ್ಧನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ರೈತರಾದ ಸದಾಶಿವ ಬಂಗಿ, ದಾನಪ್ಪ ಆಸಂಗಿ, ಯಮನಪ್ಪ ಮಾದರ, ವೆಂಕನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಾರದಾ ಕಾಂತಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಿಂಚಲಿ, ದುಂಡಯ್ಯ ಹಿಡಕಲ್, ಗುರುಪಾದ ಮೋಪಗಾರ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋವಿವಿಯ ಡೀನ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಿರಕನ್ನವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>