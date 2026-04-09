ದೇಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ–ಬೆಳೆಸಲು ಸಲಹೆ

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ನಡೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಮೀಪದ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ಮರಡಿಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸಮೀಪದ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಸ್ಟಿಸಿ ಕಾಲೇಜು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ.ಆರ್. ಜುನ್ನಾಯ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸೇವೆ, ಶ್ರಮದಾನ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯಗಳಾಗಿವೆ. ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮೂಲಕ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘದ ಪಂಡಿತಪ್ಪ ಹನಗಂಡಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮನೋಹರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಬೆನ್ನೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಸೋಮು ಕಾಂತಿಮಠ, ಕಾಡೇಶ ಕಂಪು, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ರೇಷ್ಮಾ ಗಜಾಕೋಶ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ವಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ, ಅವಿನಾಶ ಹಟ್ಟಿ, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಾದ ದಾನಮ್ಮ ಮುಗಳಖೋಡ, ಸುಧಾ ಫಕೀರಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಪೂಜಾ ಸಣಪೇಟ, ಆಶಾ ಪಾಟೀಲ, ಮಹೇಶ ಮಠದ, ಸಂದೇಶ, ಸುದೀಪ ಮಾಂಗ, ಪವನ ಯಾಬಾಡಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ತೇಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>