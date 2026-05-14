ಪುಸ್ತಕಾವಲೋಕನ 17ರಂದು

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಯಲ್ಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಣ್ಣೂರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 53ನೇ ತಿಂಗಳ ಪುಸ್ತಕಾವಲೋಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೇ 17ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಕೊಣ್ಣೂರ ಅವರ ಕುರಿತು ಸಿದ್ಧರಾಮ ಖಾನಾಪುರ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಬೋಧನಾ ತಪಸ್ವಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಕೃತಿ ಕುರಿತು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಚಾರ್ಯ ಸಂಗಮೇಶ ಮಟೋಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಬಸವರಾಜ ಕೊಣ್ಣೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಮನಹಳ್ಳಿ, ಜಮಖಂಡಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಎನ್.ಎಸ್. ದೇವರವರ, ಮುಧೋಳದ ಟಿ.ವಿ.ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ, ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದ ಗಣ್ಯರಾದ ಶಂಕರ ಜುಂಜಪ್ಪನವರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಮೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ.ಕೃ. ಮೇಗಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>