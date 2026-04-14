ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ಸಲಹೆ

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಶಿಕ್ಷಕ ದಿ. ಜಿ.ಕೆ.ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ,ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿ. ಶಿಕ್ಷಕ ಜಿ.ಕೆ.ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕತೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ಮರಡಿಮಠ, ಕಾಶಿರಾಯ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಹಣಮಂತ ಸವದಿ, ಆನಂದ ಕಂಪು, ರೇಖಾ ಕಾಂತಿ, ದಾನಪ್ಪ ಆಸಂಗಿ, ಕಲ್ಮೇಶ ದೇವದಾಸ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಗಳಖೋಡ, ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿದರಿ, ಮಹೇಶ ಚಿಂಚಖಂಡಿ, ಮಂಜು ಕಾಂತಿ ಬಸವರಾಜ ಮುಧೋಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>