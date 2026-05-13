ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ 20ರಂದು

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಮೇ 20ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾನುಭವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನೋತ್ಸವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಗಲಕೋಟ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಿರಕಣ್ಣನವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಜಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೈತರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿ.ವಿಯ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಗದಾಳ, ಕಲಹಳ್ಳಿ, ನಾವಲಗಿ ಮತ್ತು ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಾನುಭವ ಶಿಬಿರದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಉದ್ಯಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ಮಳಿಗೆಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ 13 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು 17 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಅರಿಸಿನ ಮತ್ತು ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ, ಕೀಟ ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ನರ್ಸರಿ ಸಸಿಗಳು, ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ರೈತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿರಕಣ್ಣನವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡ ಸದಾಶಿ ಬಂಗಿ ಮತ್ತು ದಾನಪ್ಪ ಆಸಂಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಾಭವನ್ನು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಕಿತ್ತೂರ, ಬಸವರಾಜ ಮಗದುಮ್, ತೋವಿವಿಯ ಸತೀಷ ಪಾಟೀಲ, ಸತೀಷ ಡಿ, ಶ್ರೀಪಾದ, ವಿಜಯಾ ಹೊಸಮನಿ, ಜಿ.ಜಿ.ಯಾದವ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>