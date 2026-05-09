‘ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯೇ ರೈತರ ಜೀವಾಳ’

ಶಹಾಪುರ: 'ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಕಾಲೇಜು ಗುರುಕುಲದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಎಂ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಕೃಷಿ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಲೇಜಿನ 'ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ' ಮತ್ತು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೃಷಿ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ 40 ವರ್ಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯೇ ರೈತರ ಜೀವಾಳವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕೃಷಿ ಪದವಿ ಮುಗಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು. 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚು ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೃಷಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಡಿಯಾಳು ಆಗಬೇಡಿ. ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ, ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಣ ತೊಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೃಷಿಕ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಾತ್ಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವನದುರ್ಗ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು</p>.<p>ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಡೀನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎನ್.ಉಪ್ಪೇರಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಶಿಕಾಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಕುಚನೂರ, ಮಲ್ಲೇಶ ಕೊಲಿಮಿ, ಗುರುರಾಜ ಸುಂಕದ, ಪ್ರಭುರಾಜ, ಎಸ್.ಕೆ.ಜುಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಅಯ್ಯಣ್ಣಗೌಡ, ಎಸ್.ಟಿ.ಯಂಜೇರಪ್ಪ, ಜಿ.ರವಿಶಂಕರ, ರಾಜಣ್ಣ, ರವಿ ಮೇಸ್ತಾ, ಟಿ.ಸುಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.