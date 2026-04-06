ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬೂಜಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ

ರಾಯಚೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ 119ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕುಲಪತಿ ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು.

ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುರಾಜ ಸುಂಕದ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡೀನ್ ಯು. ಸತೀಶ ಕುಮಾರ, ಪ್ರಭುರಾಜ ಎ., ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಎಂ. ಮಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಎಂ. ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಹನುಮಂತ ನಾಯಕ ವಂದಿಸಿದರು. ರಾಜಣ್ಣ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ತಾರಾನಾಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ: ರಾಯಚೂರಿನ ತಾರಾನಾಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಚಾಲಿತ ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ ಎಂ. ನಾಗಪ್ಪ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ 119ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸಿ.ಎಂ.ಎನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ರಾಘಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾಭಾನು ಅವರು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಗೋವಿಂದರಾಜ, ಮಹೇಶ, ಸುರೇಶ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಹರಿಜನವಾಡ: ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನವರತ್ನ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ನಗರದ ಹರಿಜನವಾಡ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಬಾಬೂಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ದಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಚ್. ಪದ್ಮಾ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಪಿ. ಬೂದಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕ ನರಸಿಂಹಲು ಮಾಡಗಿರಿ, ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಆರ್. ಹನುಮಂತು, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಂಜಿನಮ್ಮ, ನಾಗಮ್ಮ, ಜೆ. ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ, ಗೋವಿಂದು, ಆಶನ್ನಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಜೆ. ಎಂ. ಮೌನೇಶ್, ಎಚ್. ಕೆ. ರವಿಕುಮಾರ, ಶರಣಪ್ಪ, ಕೆ.ಪಿ. ಅನಿಲ ಕುಮಾರ, ಜನಾರ್ದನ್ ಹಳ್ಳಿಬೆಂಚಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ