‘ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ದಾರಿದೀಪ’

ರಾಯಚೂರು: 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯರ ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇವಿನಬೆಂಚಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರಾಧಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ, ಬುದ್ಧನ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸಮಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ದೇಶಭಕ್ತನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಂ.ಎಸ್., ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ ವಾರದ, ಕೆ.ಎಲ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ದೇವರಾಜ್ ಕೆ., ಮಹಾಂತೇಶ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗರಾಜು, ಚಿತ್ತಾ ವಾಡಿಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ, ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ, ಜಂಬಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿ, ವೆಂಕಟೇಶ, ಚೆನ್ನಕಾಸಿಂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎಂ.ಮಧು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಾಗೇಶ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>