‘ಸವಾಲಾಗಿರುವ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮರಣ’

ರಾಯಚೂರು: 'ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಶಿಶು ಮರಣ ತಡೆಯಲು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನವಜಾತ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಿಶುರೋಗ ತಜ್ಞರಿಗಾಗಿ ನಗರದ ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಎನ್.ಕೆ.ಭಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೂಲಭೂತ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎನ್.ಎನ್.ಎಫ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎನ್.ಆರ್.ಪಿ ಡೇ 2026 ಅನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ತರಬೇತಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು 30 ದಾದಿಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಜನನದ ವೇಳೆ ಉಸಿರಾಟ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುವ ಕಾರಣ ನವಜಾತು ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡೀನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ.ಗುರುದತ್ತ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಅಮೃತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ. ಮಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರರಾವ್, ಡಾ.ಮಲ್ಲೇಶ್ ಗೌಡ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಅರುಣ್ ಕೆ.ಎನ್., ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ.ಚಂದ್ರಿಕಾ ರಾವ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಶಮೀಮ್ ಗುಲ್ನಾಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>