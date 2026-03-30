‘ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ’

<p>ರಾಯಚೂರು: ಕೆಪಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಏ.10 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಜನ ಸಮಾವೇಶದ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆ ಅರಕೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡಕಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ನೃತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕಲಗುಡ್ಡ, ಫಲದಗುಡ್ಡ, ಅನ್ವರ, ಆಲ್ಕೋಡ, ಉಲಕಬಂಡ, ಸಿಂಗೇರಿದೊಡ್ಡಿ, ಎಜಿ ಕಾಲೊನಿಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಪೋಷಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವ ‘ಕೆಪಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್’ ವಿರೋಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಬಸವ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೆಪಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೃಷಿ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಏ.10 ರಂದು ಸಾವಿರಾರು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಈ ನೀತಿಯು ರದ್ದಾಗುವವರೆಗೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ದುರ್ಗಣ್ಣ, ಶರಣಪ್ಪ, ಶಿವರಾಜ, ಶಿವಪ್ಪ, ಆಲ್ಕೋಡದ ಕುಪ್ಪಯ್ಯ, ರಮೇಶ, ಉಲಕಬಂಡ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಅನ್ವರ ಗಂಗಾಧರ, ಸಾಬಗೌಡ, ಸಿಂಗೇರಿದೊಡ್ಡಿ ನಾಗರಾಜ, ಹನುಮಯ್ಯ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಫಲದಗುಡ್ಡ ಮುದುಕಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-32-475727477</p>