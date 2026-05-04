‘ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ’

ರಾಯಚೂರು: 'ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯೋಜನಾ ಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಆರ್. ರೆಡ್ಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎನ್ಇಟಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿ ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಯಶಸ್ಸು ಬೇಗನೆ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಿನಿಕರಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎನ್.ಇ.ಟಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಎಚ್. ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ' ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನೈತಿಕತೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿಜವಾದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ಸಭೆಯು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪುನರ್ ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ವೇದಿಕೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ. ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ. ಸುರೇಶ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ರಾಮಮೋಹನ್ ಗುಪ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮಸಿಟಿಕಲ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೋವಾರ್ಟಿಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ರಶ್ಮಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಕಾಂಬಳೆ ಹಾಗೂ</p>.<p>ಎಚ್ಆರ್ವಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಡಾ. ಟಿ.ಶಿವರಾಜಗೌಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಪರ್ಣಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿಚಯಿಸಿ ದರು. ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸಾರಾ ಮೆಹತಾಬ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಕರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಡಾ. ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ವಂದಿಸಿದರು.