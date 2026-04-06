‘ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ’

ರಾಯಚೂರು: ಅಕ್ಷರಮಾತೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶಶೀಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಸುದಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೇಖಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ರಚಿಸಿದ 'ಮೊಹಬ್ಬತ್ತಿನ ಮಹಲಿಗೂ ಬೆಂಕಿ' ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ 'ವಿದ್ಯಾದಾತೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 28-30 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹಾಸನ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 12-13 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಿಸಲಿಟ್ಟು ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 40ರಿಂದ 45 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲು ಮೀಸಲಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿತೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆದಿಕವಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಸಚಿವ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಕೃತಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ವರ್ತಮಾನದ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕವಿ ಕೇವಲ ರಂಜನೆಗಾಗಿ ಬರೆಯದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲವು ಚಳವಳಿಗೆ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಫಸಲು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ 'ವಿದ್ಯಾದಾತೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲಕಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕವಿ ಆರಿಫ್ ರಾಜಾ, ಕಥೆಗಾರ ಶರಣಬಸವ ಕೆ. ಗುಡದಿನ್ನಿ, ಕೃತಿಕಾರ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿರಾದಾರ, ಟಿ.ಎಸ್. ಗೊರವರ, ಸಾಹಿತಿ ತಾಯರಾಜ್ ಮರ್ಚಟ್ಟಾಳ, ನಂದೀಶ ಬಂಡಿ, ದಂಡಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>