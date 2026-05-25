‘ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಗೆ ಕುಲಪತಿ ಗೈರಾಗಿಲ್ಲ’

ರಾಯಚೂರು: ಆದಿಕವಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ₹63 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕುಲಪತಿ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಲಪತಿ ಗೈರಿಯಲ್ಲಿ ₹63 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಯಮಬಾಹಿರ, ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ರವಿಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕುಲಪತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಿ ಮೇ 2ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<p>ಮೇ 21ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ 32ರ ಅನ್ವಯ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಲಪತಿಯವರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಕೊಠಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ರಾಯಚೂರಿನ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕುಲಸಚಿವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-32-1014711788</p>