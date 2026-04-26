ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣ

ರಾಮದುರ್ಗ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ರಾಣಿಯಂತೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಐ.ಎಸ್. ಯಾದವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಡಾ.ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣ ಹಾಗೂ ಕಾದಂಬರಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮನರ ಸಂಘದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ಮಲಾ ಬಟ್ಟಲ, ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ್ಯ ಎ.ಬಿ. ವಗ್ಗರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಜಿ. ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ 'ಗಿರಿಯ ನವಿಲು' ಕಾದಂಬರಿಯ ವಸ್ತುವಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಆರ್. ದೊಡಮನಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೈ.ಎಸ್. ಹೊಸಮನಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಡಾ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಂಗಾರಗೊಪ್ಪ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾವ್ಯ ಕಟಾವಕರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>