ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು

ಬಿಡದಿ:'ಹಳೆ ಕಸುಬು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿ. ಆಗ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬಹುದು' ಎಂದು ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಆರ್.ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭದ್ರಾಪುರ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಬಹಳ ವರ್ಷವಾದರೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಅನಕ್ಷರತೆ, ಕೀಳರಿಮೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಚಟವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವೆ, ಬೈಕ್ ವೀಲ್ಹೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ತಕ್ಷಣ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಒಂದು ಮಗು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರಜನಿ ಆರ್.ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭದ್ರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗು ಹೆತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಲು ಪೋಷಕರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ರಜನಿ ಅವರು, '6 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಡತನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.</p>.<p>ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ನಟರಾಜು, ಪ್ರೊಬೆಷನರಿ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ಸಚಿನ್, ಎಚ್.ಸಿ ನಾಗೇಶ್, ಬೀಟ್ ಪಿ.ಸಿ ಅಂಜನ್ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ರಮ್ಯ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>