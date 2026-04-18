ಬಿಡದಿ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ತ್ಯಾಗರಾಜು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೇಯ ಎಂ.ಎ (98.20) ವೈಭವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ (97.80) ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶೇ100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಶಾಲೆಯ ಒಟ್ಟು 122 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ, 37 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಗಾರ್ಜುನ ಎಂ (ಶೇ95.40), ಕುಶಾಲ್ ಕೆ.ಎನ್ (ಶೇ95.20), ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜಿ (ಶೇ94.20), ನವ್ಯ ಎಚ್ (ಶೇ94), ಪಾವನ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಕೆ (ಶೇ93.40), ಎಂ.ಎಸ್ ಪಲ್ಲವಿ (ಶೇ 93), ಡಿ.ನಿಶ್ಚಲ್ ಕುಮಾರ್ (ಶೇ 92.20), ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆರ್ (ಶೇ90.20) ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆ ಸಿಇಒ ಸಂದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೀಟ್, ಜೆಇಇ, ಐಐಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಶಾಲೆಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>