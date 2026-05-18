ಗಾಣಿಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ

<p>ಕನಕಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ರೋಟರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಾಣಿಗರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಣಿಗರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆಎನ್ಎಸ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಗಾಣಿಗರ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ 108 ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ರೋಟರಿ ಭವನದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಣಿಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಗಾಣಿಗ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅನಂತು ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯ ಕುಲಕಸುಬನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮುದಾಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು. ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆ. ಸಂಘಟಿತರಾದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದನ್.ಕೆ.ಎನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಣಿಗರ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಲೋಕೇಶ್, ಖಜಾಂಚಿ ನಾಗಮಣಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ.ಕೆ.ವಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ನಾಗರಾಜು, ಎಸ್.ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಮಹೇಶ್ ಜಿ.ಕೆ., ರಾಜಶೇಖರ್, ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಅಚ್ಚುತ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ರಾಮು), ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೇಕರಿ ಕನಕಪುರ ವೆಂಕಟಾಚಲ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಗಾಣಿಗ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-14-434026518</p>