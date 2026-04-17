ಹೋಲಿ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ

ರಾಮನಗರ: 2025-26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಒಟ್ಟು 33 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಶ್ಮೀನ್ ಅಹಮದ್ ಶೇ 96.4 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ , ಲಲಿತಾದಿತ್ಯ ಗೌಡ ಶೇಕಡ 93 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಡಿ.ಜಿ ಶೇ 91.6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ, ನೀತು ಜಿ. ಶೇ 91 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ ಜುನೆರಾ ತಜ್ಮುಲ್ ಶೇ 91 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೋಲಿ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ. ಶಾಜಿಯಾ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್, ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಯೇಸುದಾಸ್, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಲತಾ ಆನಂದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ