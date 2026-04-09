ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ

ರಾಮನಗರ: ನಗರದ ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಸ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲ್ಲಕಂಬ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಿಂದ 15 ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಯೋಗ, ರಂಗ, ಅಭಿನಯ, ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ, ಜಾನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ, ಗಾಯನ, ನೃತ್ಯ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ, ಸಮರ ಕಲೆಗಳು, ಮಲ್ಲಕಂಬ, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕುರಿತು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ತರಗತಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 63648 06266 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಸ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಹಾಸನ ರಘು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>