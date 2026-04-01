ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಮೊಳಗಲಿ

ರಾಮನಗರ: 'ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ದನಿ ಮೊಳಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಿಐಟಿಯು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ. ಕುಮಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಪಂದನ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಆಂಜನೇಯ ಗೋಪುರದ ಬಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿಯಬೇಕು. ಕ್ಲಾರಾ ಝೆಡ್ಕಿನ್ ಅವರಂತಹ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಐಟಿಯುಸಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸದಿರುವುದು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊದಲು ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಶುರುವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ, 'ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕರಣದವರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಂಜನೇಯ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಪರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ಪಂದನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಿನಿ ಅಂತರ್ಜನಂ, ಅಶ್ವಥ, ಕಾವ್ಯ, ಸುನಿತಾ, ಪದ್ಮರೇಖಾ, ಲತಾ, ಹಾಡುಗಾರರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-14-1022400254</p>