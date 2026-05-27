ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮರೆತ ಯುವಕರು

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಯುವಜನರು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮರೆತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ.ಎನ್.ಗಿರೀಶ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಾಡಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅಸಿರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಕಲೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮಹಾಸಾಗರ. ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದುಡಿಮೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ತತ್ವ ಒಳಗೊಂಡ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಾನಪದ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನೆಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ವಿಜಯ್ ರಾಂಪುರ ಚನ್ನಪ್ಪಾಜಿ ಐತಿಹ್ಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶತಾಯುಷಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದಪ್ಪ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ವೇದಮೂರ್ತಿ, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಪ್ರಶಾಂತ್, ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಎಸ್.ಸಿ, ಎಸ್.ಟಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈಪ್ರಕಾಶ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರ್ಚಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇವೂರು ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಮನ್ವಯ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎನ್.ಶಂಭೂಗೌಡ, ಸಿಂ.ಲಿಂ.ನಾಗರಾಜು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರ್ಶ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಯದುನಂದನ್, ಅಸಿರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಟ್ಟಚೌಡಮ್ಮ, ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು, ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಕೂರು ಶೇಖರ್, ರಮೇಶ್ ಅಕ್ಕೂರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಚಿಸಿದ್ದ ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>