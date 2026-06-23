CBSE ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಶೇ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

<p>ಸಿಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂಕಗಳು ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಶೇಕಡ 100ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.</p><p>ರಾಂಚಿಯ ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅವನಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಎಲ್ಲಾ ಐದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಮೇ 13ರಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ ಶೇ. 95.2 ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಅಂಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ತರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವನಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾನು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ 5 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವನಿ, ‘ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ವಿಷಯ ಮುಗಿಸುವುದು ನನ್ನ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅವನಿ, ರಾಂಚಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಮಿತೇಶ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪೂನಂ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ. ಅವನಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಜಯಾ ಚೌಹಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗಮನ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೂ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವನಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>