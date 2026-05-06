‘ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ’

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅವಿಷ್ಕಾರ, ಯೋಚನೆ, ಅಲೋಚನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಜಿ.ಮಾಕನೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶ್ರೀತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಕೌಶಲಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ ಇರುವ ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರುಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನೂತನ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಮತ್ತು ತರಿತ್ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹5000, ದ್ವಿತೀಯ ₹3000 ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ₹1000 ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ. ಜೆ. ಓ. ಕಿರಣ್, ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಫ್. ಕೋಡದ, ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಎಂ.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಪ್ರೊ. ದಿನೇಶ್ ಮಾಗನೂರು, ಸವಿತಾ ಚನ್ನಗೌಡರ, ಮುಜಿಬುಲ್ಲ ಖಾನ್ ಗುತ್ತಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>