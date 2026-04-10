‘ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ರೋಟರಿ ಉದ್ದೇಶ’

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವದಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೋಟರಿ 3170 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೌವರ್ನರ್ ಅರುಣ ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ರೋಟರಿ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೂತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ದಯಾನಂದ ಯಡ್ರಾಮಿ, ರೋಟರಿ ಟ್ಯಾಗೋರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಕೇಲಗಾರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿರೇಶ ಮೋಟಗಿ, ಡಾ.ನಾರಾಯಣ ಪವಾರ, ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ ಖನ್ನೂರು, ಉಮೇಶ ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಬಿ.ಜೆ. ಹಿರೇಮಠ, ಜಿ.ಜಿ. ಹೊಟ್ಟಿಗೌಡ್ರ, ಸುಜೀತ ಜಂಬಿಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಳಗಿ, ವಿ.ಪಿ.ಲಿಂಗನಗೌಡ್ರ, ಪ್ರಸಾದ ಕಲ್ಲೋಳಿಮಠ, ವೀರನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ಗೌಡ್ರ, ಎಂ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ವಾಸುದೇವ ಗುಪ್ತಾ, ಇಂದಿರಾ ಹಿರೇಮಠ, ಪುಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಡಾ.ಗಿರೀಶ ಕೆಂಚಪ್ಪನವರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂಗಡಿ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಲಿಂಗರಾಜ ಎಂ. ಅರಕೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>