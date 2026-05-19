ಪೋಷಕರು–ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜಟಾಪಟಿ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: 'ಶಾಲೆ– ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ' ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಿತು.

'ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಡೊನೇಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಕಾಸ್ ಪರಿಷತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಬಿಇಒ) ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಅಡಿಗ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಅರುಣ ಎಸ್.ಕಾರಗಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪೋಷಕರು, 'ಪ್ರತಿವರ್ಷ ₹40 ಸಾವಿರದಿಂದ ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಡೊನೇಷನ್ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ಪೋಷಕರು, 'ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ, ಹಲವು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂತು.

ಅನೇಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಇಒ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಅಡಿಗ, 'ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ₹ 40 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹50 ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಡೊನೇಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವುದು. ತರಗತಿಗಳಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದರು.

'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿ' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಪೈಕಿ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು, ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗದೇ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ನಡೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಪೋಷಕರು, 'ಸಭೆಯಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ ಖಾಸಗಿ