‘ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಗೂ ಮೀರಿದ ಸಾಧನೆ’

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೈಲಾರ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಅಶೋಕನಗರದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ಮುರುಡಪ್ಪನವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಗೀತಾ ಜಂಬಿಗಿ, ಮಾದುರಿ ಮುದ್ರಿ, ಗಾಯತ್ರಮ್ಮ ಕುರುವತ್ತಿ, ಮಾಧುರಿ ಮುದ್ರಿ, ಗಂಗಮ್ಮ ಹಾವನೂರ, ಜಯಶ್ರೀ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ, ಶೀಲಾ ಮಾಗನೂರ, ಗೀತಾ ಬನವಾಸಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ