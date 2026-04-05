‘ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ವೀರ ಪರಾಕ್ರಮ ಸ್ಮರಿಸಿ’

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: 'ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಾಮ್ರಾಟ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಜೇಯನಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಮಹರಾಜರ ಸಾಧನೆಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎ. ಶಂಕರ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಿ.ಎ.ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಜ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಕೇಶಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಉತ್ತರದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ 'ದಕ್ಷಿಣ ಪಥೇಶ್ವರ' ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದರು. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿಜಯ ದಿನವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ. ಪರಶುರಾಮ ಪವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿಸಲಳ್ಳಿ , ರಾಜೀವ ಕೆ.ಎಂ, ಅಶೋಕ ಬಣಕಾರ, ಮುತ್ತು ನಾಯಕ್, ಯುವರಾಜ, ಸುನೀಲ ತಳವಾರ, ಮುತ್ತುರಾಜ ಸಿದ್ದಣ್ಣನವರ, ನಿಕೇತನ ಕಮ್ಮಾರ, ಪವನಕುಮಾರ ಲಮಾಣಿ, ದೇವಿಕಾ ಚೌಟಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಣಚಿಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>