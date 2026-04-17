ರೇನಬೋ ಸ್ಕೂಲ್‌: ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ರೇನ್ ಬೋ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ವಿಭಾಗದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 78 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 15 ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 46 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 15 ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬುರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಗೆ ಪೂಜಾ ಆರ್.ಎಲ್. ಶೇ 92.20 (ಪ್ರಥಮ), ಖುಷಿ ಬಿ.ಡಿ ಶೇ 92 (ದ್ವಿತೀಯ), ಕುಸುಮ ಎಸ್. ಎಚ್. ಶೇ 91.40 (ತೃತೀಯ), ವಾಣಿ ಎಸ್.ಸಿ ಶೇ 90.40 (ನಾಲ್ಕನೇ) ಹಾಗೂ ತನುಶ್ರೀ ಪಿ. ಶೇ 89.80 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ