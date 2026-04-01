‘ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ’

ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿನಂತಯೇ ಅಂಕ ಆಧಾರಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂರ್ಪಕ ಭಾಷೆಗಳಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಂರ್ಪಕಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಿಸಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಆಧಾರಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>