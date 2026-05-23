ಅಂತರಂಗ | ನೈಜ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುವುದೇ?

<p>ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ಗಳು ಆಗಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೋಸವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯೇ ಕಾರಣವಿರಬಹುದೇ? ನನಗೆ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಹೋದೆನೇ? ನಿಜದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?</p>.<p>ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬಹುತೇಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಕಾರಣರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇತರರ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆ- ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಿಮಗೆ, ಆಗ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಮತೆ, ಕರುಣೆ, ಬೆಂಬಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಳೆದುಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾರೇ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದರೂ ಸಾಕು, ನೀವು ಅವರ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಗಾಢವಾದಂತೆ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವದಿಂದ, ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ನೀವು ಅವರಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೊರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಹೋದ ಭಾವವೇ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೋಸವೇ ಇರಬಹುದು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಇಬ್ಬಂದಿತನವೂ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಂದಿರಬಹುದೇ ವಿನಾ ಮಗಳನ್ನಲ್ಲ.</p>.<p>ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಟ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಥೆರಪಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ ಬರಡುತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರೋ ಆಗ, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರಡುತನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀರು ಹಾಕಬಲ್ಲರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಡಾ ಭಾರವೆನಿಸಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದು ಸಿಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಶುಷ್ಕ ಎನಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರೋ, ಆಗ ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು (ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್) ತುಂಬಿಸುವ ಹೊರೆ ಅವರ ಮೇಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂಪದ್ಭರಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆಗ ನೀವು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೋವಿನ ಹಂದರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-51-911285357</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>