ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸಮೃದ್ಧ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
• ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸದೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
• ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರವಲ್ಲ; ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
• ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ ರೈತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
• ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ
ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತವನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
• ಮೌಲ್ಯಯುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ
ಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
