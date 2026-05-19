ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 6,565 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ...

ನವದೆಹಲಿ: ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಯು CEN 02/2026 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ಬಿ (RRB) ತಂತ್ರಜ್ಞರ ನೇಮಕಾತಿ 2026ರ ಕಿರು ಅಧಿಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಗ್ರೇಡ್ I ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞ ಗ್ರೇಡ್ III ರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 6,565 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತ, ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ rrbapply.gov.in ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜುಲೈ 29ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

RRB ತಂತ್ರಜ್ಞರ ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ

ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಯು ಖಾಲಿ ಇರುವ 6,565 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 323 ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್ I ಸಿಗ್ನಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು 6,242 ಹುದ್ದೆಗಳು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್ III ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಮುಂಬೈ, ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಚೆನ್ನೈ, ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಗಡಿನಾಡು ರೈಲ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳವು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದಲೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹತೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ, ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 29ರಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

RRB ತಂತ್ರಜ್ಞರ ನೇಮಕಾತಿ 2026ಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?

RRB ತಂತ್ರಜ್ಞರ ನೇಮಕಾತಿ 2026ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ NCVT ಅಥವಾ SCVT ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ITI ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಜೊತೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್ I ಸಿಗ್ನಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್ I ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ18 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 33 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್ IIIಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 30 ವರ್ಷಗಳು. ಮೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಲಿವೆ.

RRB ತಂತ್ರಜ್ಞರ ನೇಮಕಾತಿ 2026ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

- ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ rrbapply.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
- ಆರ್ಆರ್ಬಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
- ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
- ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
- ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
- ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿ.
- ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್