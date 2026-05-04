<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್.ವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಡೀನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರೊ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡನವರ ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊ.ಮಾಧವಿ ಸೇಠಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಸಿ.ಎ. ಕಲ್ಪನಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಕಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-4-1786723082</p>